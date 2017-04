Open Access Subscription Access Open AccessSubscription Access

Review on O. M. Kosyakov monograph «Essay on hip joint surgery». — K. : Inter-print 1, 2015. — 230 p

Oleksandr Loskutov, Oleksandr Oleynik

Refbacks

There are currently no refbacks.

DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720171138-139 Copyright (c) 2017 Oleksandr Loskutov, Oleksandr OleynikThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License