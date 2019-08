Open Access Subscription Access Open AccessSubscription Access

Report and Resolution following on from the results of 17th International Symposium "Minimal Invasive and Instrumental Surgery of the Spinal"

Volodymyr Radchenko, Konstiantin Popsuishapka

DOI: https://doi.org/10.15674/0030-598720192116-117 Copyright (c) 2019 Volodymyr Radchenko, Konstantin PopsuishapkaThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License